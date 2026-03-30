В Воронеже продавца трикотажа оштрафовали на 5000 и изъяли у него продукцию

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области во время проверки объекта по продаже трикотажа выявили нарушение. У продавца не оказалось обязательного кода идентификации Data Matrix.
На нарушителя составили протокол и направили документы на рассмотрение в Коминтерновский суд. Тот признал продавца виновным и постановил ему выплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Также была конфискована продукция.
