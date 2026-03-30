Губернатор обсудил с Минтрансом модернизацию трасс и развитие транспорта в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, который посетил регион с инспекцией ключевых инфраструктурных объектов.
Одной из центральных тем стало развитие дорожной сети. С 2026 года планируется капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-193 Воронеж — Тамбов протяженностью девять километров с расширением до четырех полос. Также предусмотрена реконструкция двух мостов через реку Усманка. Интенсивность движения на этом направлении уже превышает 30 тысяч автомобилей в сутки.
Параллельно федеральные и региональные власти обсуждают запуск новых инфраструктурных проектов, включая дорогу Курск — Борисоглебск, а также развитие системы метробуса в Воронеже.
Серьезное внимание уделено и общественному транспорту. В регионе сегодня работает 78 маршрутов, а парк превышает 1,1 тысячи автобусов, утверждают власти. За последние годы он значительно обновился: в 2020 — 2024 годах закуплено 406 автобусов, в 2025 году — еще 395 единиц. Дополнительно регион получил 43 автобуса по линии Минтранса сверх лимитов финансирования.
По итогам обсуждений принято решение провести анализ экономически обоснованных тарифов и эффективности маршрутной сети, а также завершить разработку регионального стандарта транспортного обслуживания.
Отдельно обсуждалось восстановление пригородного железнодорожного сообщения: с 1 апреля планируется вернуть электропоезд Россошь — Кантемировка — Россошь.
В ходе визита министр также посетил ряд ключевых объектов, включая транспортную развязку на Остужева, аэропорт и воронежский авиастроительный завод — одно из базовых предприятий российской авиационной промышленности.