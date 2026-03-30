Можно ли посещать кладбище на Пасху?

Ходить на кладбище на Пасху — это одно из народных заблуждений, которое не имеет ничего общего с церковной традицией и не одобряется священниками.
Откуда взялся обычай ходить на кладбище в Пасху?
По словам протоиерея Игоря Фомина, обычай ездить на погост во время церковных праздников зародился еще в советские годы, во времена гонения на РПЦ.
«Человек был лишен духовного общения и отстранен от Церкви. Где еще было встретиться с загробным миром, с верой в существование которого так жестоко боролась власть? Только на кладбище. Ездить к родным на могилки никто не мог запретить. С тех времен и повелось ездить на кладбище на Пасху. Но такой традиции в Церкви не было никогда», — подчеркнул он.
Почему нельзя ходить на кладбище в Пасху?
Одна из основных причин — это неуместность. Пасха — особый, самый важный день в году для каждого христианина. Верующие по всему миру празднуют победу жизни над смертью, Воскресение Христа. Поэтому на Пасху принято радоваться, а не придаваться грустным мыслям.
«Я думаю, что верующим людям не стоит посещать кладбища на Пасху. Их там попросту в этот день никто не ждет — умершие, как и живые, празднуют Воскрешение Господне. Вообще, для поминовения усопших и посещения кладбищ есть специальные дни. А на Пасху следует пойти в храм, на пасхальную службу. Ведь это радостный праздник, во время которого верующие вспоминают воскрешение Христа», — отметил в беседе с aif.ru протоиерей Сергей Дикий.
В какие дни лучше поехать на кладбище?
Священники советуют навестить могилы родственников на Радоницу — первый после Пасхи общецерковный день поминовения усопших. В 2026 году, например, он выпадает на 21 апреля. Также к особым (специальным) дням, когда верующие вспоминают своих близких и посещают их могилы, относятся родительские субботы (даты можно посмотреть здесь).