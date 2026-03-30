Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: кто виноват в ударе Ирана по опреснителю в Кувейте

Атака Ирана на крупнейшую в Персидском заливе опреснительную станцию Кувейта является ответом на агрессию Израиля в отношении Исламской Республики. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Подоляка.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Телеграм-канале Подоляка отметил, что поражение станции подтверждают спутниковые данные НАСА, свидетельствующие о пожаре на опреснительном объекте. Он уточнил, что атакованная станция в Западной Дохе состоит из опреснительного завода производительностью 110 млн галлонов в сутки и электростанции 2 400 МВт.

Эксперт напомнил, что в Кувейте 90% воды поступают из опреснительных станций. Таким образом, удар по объекту лишил Кувейти порядка 30% пресной воды. Подоляка отметил, что эмират имеет аварийный запас воды, но сейчас граждан могут призвать к экономии ресурса.

Он добавил, что министерство энергетики Кувейта официально заявило, что завод по дисциляции и электростанция подверглись атаке со стороны Ирана.

Юрий Подоляка выразил мнение, что эмиру Кувейта следует выражать протест по поводу атак на опреснительные станции не в адрес Ирана, а Израилю. Эксперт обратил внимание, что Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну следует быть готовыми к таким же ударам, которые объясняются их поддержкой Израиля и США в противостоянии с Тегераном, несмотря на пренебрежение, которое высказывает Дональд Трамп в их адрес.

«На будущее будете знать, что хуже, чем иметь врагом США и Израиль, это иметь их своими друзьями», — резюмировал он.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сделал заявление после обвинения от Кувейта в ударе по опреснительному объекту. КСИР утверждает, что опреснитель был атакован Израилем, пишет РИА Новости.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше