Подоляка: кто виноват в ударе Ирана по опреснителю в Кувейте

В Телеграм-канале Подоляка отметил, что поражение станции подтверждают спутниковые данные НАСА, свидетельствующие о пожаре на опреснительном объекте. Он уточнил, что атакованная станция в Западной Дохе состоит из опреснительного завода производительностью 110 млн галлонов в сутки и электростанции 2 400 МВт.
Эксперт напомнил, что в Кувейте 90% воды поступают из опреснительных станций. Таким образом, удар по объекту лишил Кувейти порядка 30% пресной воды. Подоляка отметил, что эмират имеет аварийный запас воды, но сейчас граждан могут призвать к экономии ресурса.
Он добавил, что министерство энергетики Кувейта официально заявило, что завод по дисциляции и электростанция подверглись атаке со стороны Ирана.
Юрий Подоляка выразил мнение, что эмиру Кувейта следует выражать протест по поводу атак на опреснительные станции не в адрес Ирана, а Израилю. Эксперт обратил внимание, что Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну следует быть готовыми к таким же ударам, которые объясняются их поддержкой Израиля и США в противостоянии с Тегераном, несмотря на пренебрежение, которое высказывает Дональд Трамп в их адрес.
«На будущее будете знать, что хуже, чем иметь врагом США и Израиль, это иметь их своими друзьями», — резюмировал он.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сделал заявление после обвинения от Кувейта в ударе по опреснительному объекту. КСИР утверждает, что опреснитель был атакован Израилем, пишет РИА Новости.