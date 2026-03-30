«Ростелеком» и ставропольский колледж связи открыли профильный класс для студентов

«Ростелеком» открыл профильный класс для студентов в Ставропольском колледже связи имени Героя Советского Союза В. А. Петрова в рамках собственного проекта «Базовая станция», реализуемого уже более чем в 10 регионах России. Его основная цель — сократить разрыв между образовательными программами и реальными запросами рынка труда.
На открытии представители компании презентовали студентам бесплатную учебную программу, направленную на подготовку специалистов в сфере связи и современных цифровых услуг.
Инна Бурдасова, HR бизнес-партнер Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком»:
«Мы знаем не понаслышке, что на рынке труда ежегодно увеличивается спрос на специалистов телеком-отрасли. Растут и требования к ним, поскольку интернет-устройства становятся более технологичными. Всем нужен оптический интернет и цифровые сервисы: населению, бизнесу и госучреждениям. Чтобы потенциальные кандидаты соответствовали актуальным требованиям рынка труда, наша компания и запустила этот проект. Участие бизнеса в формировании образовательных программ — это инвестиция в будущее. Такой подход позволяет не только подготовить квалифицированные кадры, но и укрепить позиции компании на рынке, обеспечивая устойчивое развитие и инновации».
«Ростелеком» отремонтировал помещение и оснастил кабинет современным оборудованием, необходимым для обучения будущих специалистов. Студенты будут изучать аппараты для сварки оптики, коммутаторы доступа, шлюзы для IP-телефонии и другие устройства. В кабинете для практических занятий есть Wi-Fi-роутеры, ТВ-приставки, видеокамеры и другое отечественное оборудование. По окончании обучения студенты смогут работать инсталляторами, выездными мастерами по обслуживанию абонентов и специалистами удаленной техподдержки.
Галина Секацкая, директор Ставропольского колледжа связи имени Героя Советского Союза В. А. Петрова:
«Для нашего колледжа участие в проекте “Базовая станция” — это возможность обеспечить студентов полноценным практическим опытом. Предоставляя доступ к современному оборудованию, используемому в реальной работе компании, мы делаем акцент на развитии практических навыков, необходимых для успешной карьеры в отрасли. Такой опыт ценится работодателями и значительно повышает шансы на быстрое трудоустройство и профессиональный рост. Сотрудничество с одним из крупнейших провайдеров страны дает нашим студентам новые возможности для развития и открывает перспективы построения успешной карьеры в сфере телекоммуникаций».
Курс рассчитан на четыре месяца, обучение проводят преподаватели колледжа, прошедшие стажировку по учебным модулям «Ростелекома». Студенты сначала проходят курс в онлайн-университете компании, а затем переходят к практическим занятиям. После успешной сдачи экзамена выпускники получат сертификат о прохождении обучения и смогут устроиться на работу в «Ростелеком» с частичной или полной занятостью.
Первый тестовый поток уже завершен, 25 студентов и преподаватели в день открытия профильного класса получили сертификаты об окончании курса и памятные подарки от компании.
Андрей, студент колледжа:
«Я участвовал в первом тестовом курсе и хочу сказать, что остался очень доволен обучением. Многие вещи, которые мы изучали в теории, я смог закрепить на практике — подключение умных домофонов и видеокамер, а также работа с волоконно-оптическим кабелем. Без этих навыков уже трудно представить себя как специалиста в телекоммуникационной сфере. Знание основ и понимание того оборудования, которое предстоит использовать в будущем, придают мне уверенности в своих силах и вдохновляют двигаться дальше. Такой опыт показывает, что ты действительно становишься частью современной цифровой реальности».
