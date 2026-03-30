Путин объявил благодарность водителям скорой помощи из Курской области

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность за смелые и решительные действия водителям скорой помощи из Курской области Олегу Агапову, Сергею Караеву, Сергею Новосельцеву и Евгению Нургалееву, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«За смелые и решительные действия, проявленные при исполнении профессионального долга, объявить благодарность президента Российской Федерации: Агапову Олегу Викторовичу… Караеву Сергею Сарифовичу… Новосельцеву Сергею Сергеевичу… Нургалееву Евгению Раифовичу», — говорится в документе.
В распоряжении указывается, что все четверо награжденных работают водителями на Курской областной станции скорой медицинской помощи.