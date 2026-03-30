Путин объявил благодарность водителям скорой помощи из Курской области

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил благодарность за смелые и решительные действия водителям скорой помощи из Курской области Олегу Агапову, Сергею Караеву, Сергею Новосельцеву и Евгению Нургалееву, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.