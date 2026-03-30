Волгоградского фермера обязали привить скот от сибирской язвы

Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил требования ветеринарной службы об обязании фермера вакцинировать животных против опасных инфекций. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю обратилось управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия. Ведомство требовало от фермера провести мероприятия по вакцинации 1 лошади и 91 головы крупного рогатого скота от бешенства и сибирской язвы, а также обеспечить обязательное маркирование животных для учета и идентификации поголовья.

Выяснилось, что глава одного из животноводческих хозяйств Иловлинского района с 2024 года уклоняется от проведения вакцинации и не допускает на территорию фермы специалистов ветеринарной службы.

Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу и обращено к исполнению.