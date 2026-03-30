Четыре улицы будут перекрывать в Самаре в дни религиозных праздников и 9 Мая

В Самаре перекроют четыре участка дорог. Ограничения будут вводить в дни религиозных праздников и в День Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации 24 марта 2026 года.
Так, временные перекрытия дорог будут вводить в целях организации перевозок к городским кладбищам 12, 19 и 21 апреля, 9 и 30 мая. В эти дни автомобилисты не смогут ездить по улицам Авроры от Мориса Тореза до Партизанской, по Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов, по Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской и по Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда. Срок действия ограничений — с 7:00 до 16:00.
Запрет на проезд будет распространяться на все виды транспорта, в том числе на средства индивидуальной мобильности. Исключения составят городской пассажирский транспорт, машины полиции, пожарных и скорой помощи, а также авто с пропусками.