Четыре улицы будут перекрывать в Самаре в дни религиозных праздников и 9 Мая

Так, временные перекрытия дорог будут вводить в целях организации перевозок к городским кладбищам 12, 19 и 21 апреля, 9 и 30 мая. В эти дни автомобилисты не смогут ездить по улицам Авроры от Мориса Тореза до Партизанской, по Аэродромной от Тушинской до Энтузиастов, по Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской и по Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда. Срок действия ограничений — с 7:00 до 16:00.