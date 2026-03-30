Пермские школьники приняли участие в третьем сезоне шоу «Суперниндзя. Дети»

В съёмках третьего сезона шоу «Суперниндзя. Дети» приняли участие пермские школьники, сообщает телеканал СТС.
В проекте участвует 11-летняя скалолазка из Перми — Ксения Прокофьева. Она мечтает преодолеть свой страх падений.
«Дочка пробовала и гимнастику, и баскетбол, и командные игры, и танцы, и воздушную акробатику. Но задержалась именно в скалолазании. Сейчас у неё пять тренировок в неделю», — рассказала мама скалолазки Екатерина.
Кроме того, в шоу снялись ещё две пермячки. 9-летняя скалолазка Алёна Касаткина участвует, чтобы провести время с лучшей подругой, которая скоро переедет в другой город. А 11-летняя Полина Ширинкина хочет доказать папе, что способна победить после череды неудач.
Всего 86-метровую полосу препятствий в шоу покоряют 180 юных атлетов из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Школьники поборются за титул «Суперниндзя» и призовой фонд в 6 миллионов рублей, который разделит тройка победителей в трёх возрастных категориях (9−10 лет, 11−12 лет, 13−14 лет).
Третий сезон «Суперниндзя. Дети» стартует 5 апреля в 17:00 на телеканале СТС.