Центры занятости Дагестана за год трудоустроили 1386 инвалидов

Они получили рабочие места в медучреждениях, школах, кафе и других заведениях.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты центров занятости Дагестана в 2025 году помогли найти работу для 1386 людей с инвалидностью, сообщили в администрации главы республики. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры».

Спектр специальностей, по которым трудоустраивались граждане с инвалидностью, очень широк: от социально значимых профессий до креативных и рабочих. В числе популярных: врачи, учителя, бухгалтеры, повара, швеи, операторы ЭВМ, администраторы, бариста, массажисты, водители, операторы котельных и фотографы. Также в регионе запущен механизм создания специализированных рабочих мест. В прошлом году восемь работодателей республики получили поддержку и оборудовали 28 рабочих мест для людей с инвалидностью I и II группы, а также для ветеранов боевых действий.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.