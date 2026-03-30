Центры занятости Дагестана за год трудоустроили 1386 инвалидов

Спектр специальностей, по которым трудоустраивались граждане с инвалидностью, очень широк: от социально значимых профессий до креативных и рабочих. В числе популярных: врачи, учителя, бухгалтеры, повара, швеи, операторы ЭВМ, администраторы, бариста, массажисты, водители, операторы котельных и фотографы. Также в регионе запущен механизм создания специализированных рабочих мест. В прошлом году восемь работодателей республики получили поддержку и оборудовали 28 рабочих мест для людей с инвалидностью I и II группы, а также для ветеранов боевых действий.