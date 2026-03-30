Россельхознадзор пресек 47 случаев незаконного ввоза продукции через аэропорт Нижнего Новгорода

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл не допустило к ввозу в Нижний Новгород свыше 61 кг меда и молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Данная продукция была изъята у пассажиров международных рейсов в пункте пропуска аэропорта «Чкалов» в течение первого квартала 2026 года и уничтожена методом сжигания.
Согласно установленным правилам, ввоз физическими лицами продукции животного происхождения в ручной клади и багаже через государственную границу России разрешен только при наличии ветеринарных сопроводительных документов и после прохождения обязательного ветеринарного контроля в пункте пропуска. Нарушение этих требований влечет административную ответственность.
Напомним, что cвыше 16 кг растительной продукции не допущено к ввозу в Нижний Новгород.