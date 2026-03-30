Россельхознадзор пресек 47 случаев незаконного ввоза продукции через аэропорт Нижнего Новгорода

Согласно установленным правилам, ввоз физическими лицами продукции животного происхождения в ручной клади и багаже через государственную границу России разрешен только при наличии ветеринарных сопроводительных документов и после прохождения обязательного ветеринарного контроля в пункте пропуска. Нарушение этих требований влечет административную ответственность.