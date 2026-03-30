И пух, и перья: как в Калининградском зоопарке отметили День птиц

Для всех желающих прошли «птичьи» мастер-классы, каждый участник которых унёс домой своего собственного голубя и аиста. Киперы и экскурсоводы провели интерактивную экскурсию «Кругосветное птицепутешествие» с показательным кормлением хищных птиц. Все, кто удачно прошёл квест-игру «Птица года — 2026», получили небольшие призы от зоопарка. Завершилась программа «страусиными бегами».