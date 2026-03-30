80-тонный канат для новой канатки через Оку привезли в Нижний Новгород

В Нижний Новгород доставили стальной канат для строительства воздушной переправы через Оку. Об этом сообщили в АО «Урбантех Канатные дороги».
Напомним, что новая канатка будет соединять три станции: «Заречная» и «Тихая гавань» в нижней части города и «Проспект Гагарина» — в верхней. Воздушная переправа представит собой двухсекционный комплекс: разделение трассы на участки требуется для поворота оси переправы.
Для реализации проекта в столицу ПФО привезли стальной оцинкованный преднатянутый шестипрядный канат диаметром 54 мм. Трос станет одним из важнейших элементов всей конструкции.
Общая масса двух секций каната превышает 80 тонн. Оборудование размещено на спецплощадке с соблюдением требований по подготовке к монтажу.