В Прикамье медикам выплатили более 10 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Причиной нарушений стало формальное несоответствие.

Источник: Комсомольская правда

В Кунгуре прокуратура провела проверку, в ходе которой выявила нарушения трудовых прав сотрудников местной больницы.

Как оказалось, 51 работник ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» не получал положенные специальные социальные выплаты. Причиной стало формальное несоответствие — в названии учреждения не было указано, что оно обслуживает весь муниципальный округ.

Для защиты прав медиков прокурор обратился в суд. В иске потребовали обязать больницу и региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования включить сотрудников в соответствующий реестр и начислить им выплаты.

В результате медицинским работникам были перечислены средства на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.