В Прикамье медикам выплатили более 10 млн рублей после вмешательства прокуратуры

В Кунгуре прокуратура провела проверку, в ходе которой выявила нарушения трудовых прав сотрудников местной больницы.
Как оказалось, 51 работник ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» не получал положенные специальные социальные выплаты. Причиной стало формальное несоответствие — в названии учреждения не было указано, что оно обслуживает весь муниципальный округ.
Для защиты прав медиков прокурор обратился в суд. В иске потребовали обязать больницу и региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования включить сотрудников в соответствующий реестр и начислить им выплаты.
В результате медицинским работникам были перечислены средства на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.