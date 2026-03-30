Росстандарт утвердил ГОСТ на номерные знаки для электросамокатов

Росстандарт утвердил поправку к ГОСТ-50577, определяющему требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь в ГОСТ включили новый тип знаков — 4 В, предназначенный для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сверху на знаках будут расположены три буквы, а снизу — две цифры и код региона. Они должны устанавливаться на СИМ как с передней, так и с задней стороны.
К СИМ относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства. Эти средства передвижения получили статус СИМ, закрепленный в ПДД, в марте 2023 года.
Поправку внесли в ГОСТ в феврале 2026 года. В пресс-службе ведомства пояснили, что изменения нужны для регистрации СИМ. Поправку подготовили для нормативно-правового регулирования таких средств и обеспечения безопасного дорожного движения.
При этом в Росстандарте отметили, что национальные стандарты не устанавливают обязательность регистрации, а только создают нормативно-техническую основу для нее.
В 2024 году Минтранс предложил ввести регистрацию всех СИМ в федеральном реестре, а также обязать их владельцев получать «учетный знак» (аналог автомобильного госномера) и «учетную метку» (QR-код) с 1 сентября 2026 года. Сделать все это нужно будет в течение десяти дней с момента приобретения.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.