Росстандарт утвердил ГОСТ на номерные знаки для электросамокатов

Теперь в ГОСТ включили новый тип знаков — 4 В, предназначенный для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сверху на знаках будут расположены три буквы, а снизу — две цифры и код региона. Они должны устанавливаться на СИМ как с передней, так и с задней стороны.