Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневную неделю.
По его словам, с этого года мир стал другим и переживает глубокий кризис.
«Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее», — написал предприниматель в Telegram-канале.
При этом, уверен он, у России есть ресурс, связанный с национальной особенностью, — собираться в тяжелые минуты и работать больше.
Поэтому чем быстрее россияне перейдут на новый график: с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу — тем быстрее страна сможет пройти эту трансформацию, считает Дерипаска.
В конце прошлого года перейти на шестидневную рабочую неделю предлагал академик РАН Геннадий Онищенко. В Госдуме тогда заявили, что эта идея даже не обсуждается.