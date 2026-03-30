Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневку

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России 12-часовой рабочий день и шестидневную неделю.

По его словам, с этого года мир стал другим и переживает глубокий кризис.

«Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти, и желательно как можно быстрее», — написал предприниматель в Telegram-канале.

При этом, уверен он, у России есть ресурс, связанный с национальной особенностью, — собираться в тяжелые минуты и работать больше.

Поэтому чем быстрее россияне перейдут на новый график: с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу — тем быстрее страна сможет пройти эту трансформацию, считает Дерипаска.

В конце прошлого года перейти на шестидневную рабочую неделю предлагал академик РАН Геннадий Онищенко. В Госдуме тогда заявили, что эта идея даже не обсуждается.

