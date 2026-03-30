Ветераны СВО смогут обратиться в Соцфонд в любое время, заявил Мишустин

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ветераны специальной военной операции смогут обратиться в территориальный орган Социального фонда России для получения социальной помощи в виде набора социальных услуг в любое время, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
«Теперь после завершения военной службы или участия в добровольческих формированиях они смогут подать в территориальный орган Социального фонда, где получают ежемесячную денежную выплату, заявление о предоставлении набора социальных услуг», — сказал Мишустин во время заседания правительства РФ.
Он отметил, что набор социальных услуг включает в себя обеспечение лекарственными препаратами, путевками на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд в пригородных поездах и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Сейчас его можно оформлять ежегодно до октября и получать с нового года, а благодаря корректировкам с апреля это станет доступно в любое время.