Более 350 семей с детьми с инвалидностью в Дагестане приобрели ТСР

Свыше 350 семей в Дагестане, в которых воспитываются дети с инвалидностью, с начала 2026 года смогли приобрести технические средства реабилитации (ТСР) с использованием электронного сертификата. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации главы республики.
Сертификат предоставляется Социальным фондом России. С его помощью семьи могут приобрести ТСР, обозначенные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации ребенка с инвалидностью. Помимо этого, таким семьям доступна ежемесячная выплата, четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц для ухода за ребенком. Также они могут направить средства материнского капитала на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.