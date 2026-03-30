Более 350 семей с детьми с инвалидностью в Дагестане приобрели ТСР

Для этого они использовали электронный сертификат Соцфонда России.

Источник: Национальные проекты России

Свыше 350 семей в Дагестане, в которых воспитываются дети с инвалидностью, с начала 2026 года смогли приобрести технические средства реабилитации (ТСР) с использованием электронного сертификата. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации главы республики.

Сертификат предоставляется Социальным фондом России. С его помощью семьи могут приобрести ТСР, обозначенные в индивидуальной программе реабилитации и абилитации ребенка с инвалидностью. Помимо этого, таким семьям доступна ежемесячная выплата, четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц для ухода за ребенком. Также они могут направить средства материнского капитала на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.