Причину продолжения отопительного сезона объяснили жителям Ростовской области

Глава донского минЖКХ напомнила условия отключения отопления весной.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон в Ростовской области завершится после того, как в регионе установится стабильно теплая погода. Обычно такое решение принимается при определенной температуре, напомнила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.

— Завершение отопительного сезона регулируется законодательством. Отопление можно отключить только в том случае, если среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Данные фиксируются Гидрометцентром, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.

Среднесуточная температура — среднее значение между дневными и ночными показателями. Если днем сохраняется уверенный плюс, а ночью — заморозки, отключать батареи нельзя.

— Если нормативы будут нарушены, Федеральная антимонопольная служба вправе наложить штрафы. Поэтому давайте вместе наберемся терпения и дождемся, когда в Ростовскую область придет по-настоящему теплая устойчивая погода, — обратилась к жителям Дона Антонина Пшеничная.

