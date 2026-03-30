Причину продолжения отопительного сезона объяснили жителям Ростовской области

Отопительный сезон в Ростовской области завершится после того, как в регионе установится стабильно теплая погода. Обычно такое решение принимается при определенной температуре, напомнила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.
— Завершение отопительного сезона регулируется законодательством. Отопление можно отключить только в том случае, если среднесуточная температура воздуха держится выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Данные фиксируются Гидрометцентром, — написала в соцсетях Антонина Пшеничная.
Среднесуточная температура — среднее значение между дневными и ночными показателями. Если днем сохраняется уверенный плюс, а ночью — заморозки, отключать батареи нельзя.
— Если нормативы будут нарушены, Федеральная антимонопольная служба вправе наложить штрафы. Поэтому давайте вместе наберемся терпения и дождемся, когда в Ростовскую область придет по-настоящему теплая устойчивая погода, — обратилась к жителям Дона Антонина Пшеничная.
