Какие уральские города лидируют в рейтинге общественного транспорта

Одна из ведущих федеральных аналитических компаний оценила работу муниципальных автобусов и трамваев в сотне российских городов, учитывая 65 показателей. Москва и Санкт-Петербург шли вне конкурса. Среди региональных центров лидером стала Пермь.
Второе место у Екатеринбурга, который уступил Перми в доступности и комфорте, но получил высокие баллы за устойчивое развитие и безопасность. Челябинск вошел в топ-10, поднявшись с прошлогодней 17-й позиции на шестую.
Пермь.
В столице Прикамья идет ежегодное обновление автобусного и трамвайного парков. С 2025 года на самых загруженных маршрутах появились автобусы-гармошки, а в марте этого начал курсировать первый рейсовый трехосный автобус. Он длиннее обычного более чем на два метра и вмещает 150 пассажиров.
В прошлом году транспортный парк Перми пополнился 442 новыми автобусами. В итоге их средний возраст менее двух лет, трамваев — около 7,5 года.
Для повышения удобства оплаты проезда увеличено количество валидаторов и QR-кодов. Запущены новые способы оплаты проезда в приложении «Пермский транспорт» — с помощью СБП-счета и Bluetooth-меток. Планируется также, что с 2027 года система оплаты проезда, действующая сейчас в краевом центре, будет распространена на весь регион.
Екатеринбург.
За последние годы принципиально изменилось троллейбусное движение. Город сумел сохранить разветвленную контактную сеть, расширил и удлинил маршруты за счет приобретения троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Ежегодно в Екатеринбург поставляли десятки новых машин, в 2026-м город получит еще 50 новых троллейбусов и полностью обновит парк.
Новинкой прошлого года стали автобусы-гармошки. Длинные машины, вмещающие вдвое больше пассажиров, пустили по самым востребованным и загруженным маршрутам. Несмотря на пробки на центральных улицах города, гармошки вписались в ритм мегаполиса. Екатеринбург ждет прибытия еще 15 удлиненных машин. Практически все частные перевозчики, работающие на городских маршрутах, в прошлом году благодаря участию в закупках по льготному лизингу обновили автобусный парк.
На трамвайных маршрутах изменения не так заметны: Екатеринбург слишком давно не приобретал новые вагоны. В этом году муниципалитет при поддержке региональных властей намерен сделать прорыв, закупив 50 современных трамваев, в том числе удлиненных до трех секций. Общая стоимость проекта — 850 миллионов рублей, половину суммы выделит областной бюджет. Поставку всех вагонов планируют завершить до конца 2026 года.