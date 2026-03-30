Какие уральские города лидируют в рейтинге общественного транспорта

На трамвайных маршрутах изменения не так заметны: Екатеринбург слишком давно не приобретал новые вагоны. В этом году муниципалитет при поддержке региональных властей намерен сделать прорыв, закупив 50 современных трамваев, в том числе удлиненных до трех секций. Общая стоимость проекта — 850 миллионов рублей, половину суммы выделит областной бюджет. Поставку всех вагонов планируют завершить до конца 2026 года.