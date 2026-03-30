В правилах бытобслуживания прописали, почему в Беларуси детей постригут и сфотографируют вне очереди

Совмин Беларуси внес в правила бытового обслуживания пункт о детях.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Беларуси утвердило Правила бытового обслуживания потребителей, где есть пункт о внеочередном обслуживании детей. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. В частности, в фотоателье и парикмахерских, не имеющих детских залов, дети до семи лет обслуживаются вне очереди.

Кроме того, на получение услуг в первоочередном порядке имеют право люди с психофизическими особенностями. Это инвалиды I группы, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата II и III групп, а также дети-инвалиды до 18 лет. Им услуги могут быть оказаны также на дому, в организации здравоохранения и других местах.

А тем временем Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ, регламентирующий оказание парикмахерских услуг детям, который вступит в силу в конце 2026 года, сообщает KP.RU. Разрешен прокол мочек ушей, допускаются стрижки, укладки, безопасное окрашивание, визаж, косметический макияж и временные татуировки. Все услуги детям от 1 до 10 лет должны оказываться в присутствии родителей или законных представителей.

