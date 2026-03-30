Московскую неделю моды посетили более 65 тыс. человек

Московскую неделю моды, проходившую с 14 по 19 марта в центральном выставочном зале «Манеж», посетили более 65 тыс.

Источник: РБК

Московскую неделю моды, проходившую с 14 по 19 марта в центральном выставочном зале «Манеж», посетили более 65 тыс. человек, сообщает «Фонд моды». За шесть дней свои коллекции представили около 300 дизайнеров из 21 региона России, а также из Китая, Турции, Испании и Армении.

В рамках мероприятия состоялось более 80 показов, 11 из которых провели студенты профильных учебных заведений. В показах участвовали свыше 1,5 тыс. моделей, суммарно было представлено более 2,5 тыс. образов. Параллельно с показами работали маркет и шоурум, организованные при поддержке проекта «Сделано в Москве», где посетители могли приобрести одежду и аксессуары 88 брендов.

В пространстве «Манежа» была развернута зона ИИ-примерочной от ГигаЧат — первый в России проект, позволяющий посетителям с помощью нейросети примерить подиумные образы молодых российских дизайнеров. За шесть дней работы примерочной было сгенерировано более 35 тыс. образов.

Специальная образовательная программа VK Лекторий объединила почти 100 экспертов и лидеров мнений в области моды. В рамках лектория прошли 33 сессии, среди спикеров — Алена Ахмадуллина, Александр Арутюнов, Александр Рогов, Алексей Сухарев, Виктория Чума, Лилия Рах, Лина Дембикова, Яна Рудковская, Миша и Китти. Наиболее популярными темами стали будущее модной индустрии, трансформация профессиональных стандартов, роль стилиста и взаимоотношения с аудиторией.

В рамках недели моды также прошел фестиваль короткометражного кино о моде World Fashion Shorts, где были представлены фильмы режиссеров из России, Бразилии, Мексики, Филиппин и других стран. Работала выездная студия телеканала «Москва 24», проведено 20 прямых включений с участием дизайнеров, блогеров и экспертов индустрии.

Организатором Московской недели моды выступил Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше