Вместо недели месяц: Посылки в Молдову теперь будут доставлять на 25 дней дольше, чем сейчас — что случилось?

Вместо недели месяц: Посылки в Молдову теперь будут доставлять в разы дольше, чем сейчас — что случилось?
Компания Airest, главный специализированный грузовой оператор в аэропорту Кишинёва в последние годы, прекратила свою деятельность в Молдове.
Самолёт выполнил свой последний коммерческий грузовой рейс 27 марта, после чего был передислоцирован в аэропорт Бухареста OTP.
Airest был единственным оператором, обеспечивающим регулярный поток почты и электронных посылок на местный рынок — по сути, «воздушный грузовик», доставлявший большую часть онлайн-заказов молдаван.
Этот шаг, похоже, является чисто логистическим и связан с оптимизацией сети оператора, и, как сообщается, корреспонденция будет доставляться наземным транспортом.
Этот уход оставляет заметный пробел в регулярных грузовых перевозках в аэропорту Кишинёва.
Посмотрим, как будет обеспечиваться ежедневный поток почтовых и электронных посылок в дальнейшем.
Источник: t.me/runway09.
