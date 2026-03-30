Стальной канат для новой канатной дороги привезли в Нижний Новгород

В Нижний Новгород доставили один из ключевых элементов будущей канатной дороги через Оку — стальной канат. Об этом сообщили в компании «Урбантех Канатные дороги».
Отмечается, что дорогу делают двухсекционной. Обе части смогут работать и вместе, и по отдельности. Нижняя секция соединит станции «Заречная» и «Тихая гавань», а верхняя пойдет от «Тихой гавани» до «Проспекта Гагарина». Трассу специально разделили на два участка, потому что оси канатной дороги нужно повернуть.
Общая масса двух секций каната превышает 80 тонн, а его диаметр составляет 54 мм. Он стальной, оцинкованный, преднатянутый и шестипрядный. Такая конструкция помогает тросу не растягиваться во время работы. Сейчас канат уже на специальной площадке, где его хранят и готовят к монтажу. К слову, ранее в город уже привезли первые опоры для будущей воздушной переправы.
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с правительством Нижегородской области сроком на 25 лет. Новая транспортная артерия свяжет заречную и нагорную части Нижнего Новгорода. Пассажиры смогут быстро добраться от метро «Заречная» до парка «Швейцария» и дальше к центру или Кузнечихе, минуя пробки на мостах. Время в пути на канатной дороге составит около 15 минут, тогда как аналогичный маршрут через Молитовский мост занимает до 40 минут.
В перспективе канатная дорога через Оку будет перевозить до 10 тысяч пассажиров в сутки, а в часы пик ее пропускная способность может достигать 30,5 тысячи человек. Такие цифры заложены в проект не случайно: к 2033 году по обеим сторонам реки планируют построить больше 700 тысяч квадратных метров жилья. Нагрузка на транспорт вырастет, и новую переправу проектировали с учетом этого.