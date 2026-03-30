Стальной канат для новой канатной дороги привезли в Нижний Новгород

В перспективе канатная дорога через Оку будет перевозить до 10 тысяч пассажиров в сутки, а в часы пик ее пропускная способность может достигать 30,5 тысячи человек. Такие цифры заложены в проект не случайно: к 2033 году по обеим сторонам реки планируют построить больше 700 тысяч квадратных метров жилья. Нагрузка на транспорт вырастет, и новую переправу проектировали с учетом этого.