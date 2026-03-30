В Нижегородской области провели День поставщика для крупной торговой сети

В программе Дня поставщика были предусмотрены питч-сессии, B2B-переговоры с представителями компании «Детский мир», а также консультации по инфраструктуре поддержки бизнеса. Эксперты рассказали предпринимателям о действующих мерах государственной поддержки, которые помогают подготовить продукцию к требованиям крупных заказчиков и расширить производство. «Мы активно развиваем свой маркетплейс и заинтересованы в новых поставщиках, в том числе из Нижегородской области. На мероприятии мы увидели много перспективных российских брендов и производителей, чья продукция соответствует действующим стандартам и запросам покупателей», — отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Детский мир» Алексей Иванов.