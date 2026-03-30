В Нижегородской области провели День поставщика для крупной торговой сети

Свыше 70 предпринимателей Нижегородской области приняли участие в Дне поставщика для федеральной торговой сети «Детский мир». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, во время мероприятия состоялась выставка, на которой 28 компаний представили свою продукцию. Участники презентовали товары для детей и семей — игрушки, одежду, мебель, товары для новорожденных, а также продукцию смежных категорий, включая товары для дома, косметику и бытовую химию.
В программе Дня поставщика были предусмотрены питч-сессии, B2B-переговоры с представителями компании «Детский мир», а также консультации по инфраструктуре поддержки бизнеса. Эксперты рассказали предпринимателям о действующих мерах государственной поддержки, которые помогают подготовить продукцию к требованиям крупных заказчиков и расширить производство. «Мы активно развиваем свой маркетплейс и заинтересованы в новых поставщиках, в том числе из Нижегородской области. На мероприятии мы увидели много перспективных российских брендов и производителей, чья продукция соответствует действующим стандартам и запросам покупателей», — отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти группы компаний «Детский мир» Алексей Иванов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.