Житель Симферополя продает магический артефакт для поиска любви

На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений появился необычный лот. Житель Симферополя выставил на продажу камень природной формы сердца за 1 миллион рублей.
Продавец называет находку «лунным камнем любви из Крыма» и утверждает, что он отшлифован морем. К объявлению прилагается мистическая легенда: якобы камень помогает обрести вторую половинку. Для активации талисмана достаточно потереть его три раза и произнести слова благодарности, сообщает «АиФ Крым».
Автор объявления категоричен в цене и не готов к торгу. По его словам, он приобрел этот камень на «крымском торге миллионеров» за 3 миллиона рублей и ни разу не пожалел о покупке. Теперь, как утверждает симферополец, он нашел свою любовь и готов передать магический артефакт новому владельцу.