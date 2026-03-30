Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павленко: в Ялте начали ремонтировать подземные переходы

В порядок приведут семь объектов.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте начали ремонтировать подземные переходы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

В частности, один из подземных переходов находится на улице Морской. Сейчас подрядчик демонтирует старое покрытие. На объекте заменят внутреннюю отделку стен на композитные панели. Кроме того, рабочие отремонтируют потолок и улучшат систему освещения. Кроме того, будет обустроена ливневая канализация для ликвидации застоя воды.

«Для этой же цели установим поликарбонатные навесы над входами», — написала Павленко.

Руководитель администрации добавила, что ремонт планируют завершить через полтора месяца. По ее словам, в Ялте также отремонтируют еще шесть подземных переходов.