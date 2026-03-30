Павленко: в Ялте начали ремонтировать подземные переходы

В Ялте начали ремонтировать подземные переходы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
В частности, один из подземных переходов находится на улице Морской. Сейчас подрядчик демонтирует старое покрытие. На объекте заменят внутреннюю отделку стен на композитные панели. Кроме того, рабочие отремонтируют потолок и улучшат систему освещения. Кроме того, будет обустроена ливневая канализация для ликвидации застоя воды.
«Для этой же цели установим поликарбонатные навесы над входами», — написала Павленко.
Руководитель администрации добавила, что ремонт планируют завершить через полтора месяца. По ее словам, в Ялте также отремонтируют еще шесть подземных переходов.