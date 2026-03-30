В Красноярском крае стартовало сезонное патрулирование леса

Для этого задействуют беспилотники и видеокамеры.

Беспилотные летательные аппараты и видеокамеры задействуют в Красноярском крае для выявления виновников лесных пожаров. Охрана зеленых насаждений ведется по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Лесопожарную обстановку в крае будут отслеживать круглосуточно. Для этого развернута система, которая включает спутниковые данные, авиа- и наземное патрулирование, использование беспилотников и видеокамер.

На юге и западе региона 28 марта открылся пожароопасный сезон. На территории Краснотуранского, Минусинского, Саяно-Шушенского, Ужурского и Шарыповского лесничеств специалисты начали патрулировать государственный лесной фонд. Для этого задействуют наземные группы и дроны. Группировку усилят за счет бойцов лесного спецназа из северных подразделений.

«В этом сезоне для охраны лесов от огня в случае необходимости сможем задействовать более 6800 человек и свыше 3000 единиц техники. Часть техники поступила в регион в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”. Для оперативного реагирования и тушения будем применять 52 воздушных судна и флот БПЛА. Мы также провели большую совместную работу с лесопользователями: в крае подготовили 1098 пунктов противопожарного инвентаря», — подчеркнул первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше