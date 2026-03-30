На дорогах установили 1,5 тысячи транспортных детекторов

Свыше 1,5 тыс. детекторов мониторинга транспортных потоков работают на дорогах в Татарстане в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Отметим, что регион с 2020 года участвует во внедрении интеллектуальных транспортных систем, направленных на автоматизацию процессов управления дорожным движением. Например, в период 2020—2024 годов в Казанской и Набережночелнинской агломерациях на дорогах установили более 500 детекторов мониторинга транспортных потоков и 88 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения для создания «Единой платформы управления транспортной системой».
Созданная система сегодня представляет собой сеть из более чем одной тысячи современных стационарных, передвижных и мобильных комплексов. Оборудование размещается в местах концентрации дорожно‑транспортных происшествий и в зонах повышенной интенсивности движения и в автоматическом режиме передает данные в центр обработки информации Госавтоинспекции республики.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.