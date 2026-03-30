Стоянку древнего человека под Волгоградом взяли под охрану государства

Памятник ценен как объект изучения истории древнего человека.

Археологический памятник «Стоянка Шах» в Краснолиповском поселении Фроловского района Волгоградской области взяли под охрану государства, сообщает РИАЦ.

Теперь на территории в 16,5 км от города Фролово и в 760 метрах от федеральной трассы Р-22 «Каспий» запрещено проводить нелегальные археологические раскопки и какие бы то ни было несанкционированные работы.

Также в эти дни установлены границы памятника археологии, расположенного в Урюпинском районе. Он включает в себя пять курганных групп с разным числом насыпей и два одиночных кургана высотой три и четыре метра. Расположены они на территории АКХ «Котовское» и АОЗТ «Добринка».

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как пиратские карты привели к находке гуннского котла.