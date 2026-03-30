На Дону объяснили причины продолжения отопительного сезона

Соответствующее сообщение опубликовала министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

По её словам, решение об отключении отопления регулируется федеральным законодательством и не может быть принято главами муниципалитетов самостоятельно. Согласно нормам, отопление можно выключить только в том случае, если среднесуточная температура воздуха превышает +8 ∘C в течение пяти дней подряд. Эти данные официально фиксирует Гидрометцентр.

Среднесуточная температура рассчитывается как среднее значение между дневными и ночными показателями — даже если днём тепло, ночные заморозки не позволяют завершить отопительный сезон. Учитывается только устойчивая тёплая погода.

За нарушение установленных правил Федеральная антимонопольная служба вправе наложить штрафные санкции.