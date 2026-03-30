Братскую могилу в воронежском Шилово отремонтируют за 10,5 млн рублей

В Воронеже во вторник, 31 марта, определят подрядчика, который отремонтирует «Братскую могилу № 113» в микрорайоне Шилово. Работы оценили в 10,5 млн рублей. Соответствующую информацию разместили на портале госзакупок.
Победителю торгов предстоит облицевать стелу плитами, отремонтировать информационные пилоны с именами погибших, надгробные плиты и клумбы, отшлифовать бетонные и металлоцементные покрытия. Также он должен благоустроить площадку мемориала.
Завершить работы планируется к началу июля 2026 года.