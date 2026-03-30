Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Братскую могилу в воронежском Шилово отремонтируют за 10,5 млн рублей

Подрядчика, который выполнит работы, определят 31 марта.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже во вторник, 31 марта, определят подрядчика, который отремонтирует «Братскую могилу № 113» в микрорайоне Шилово. Работы оценили в 10,5 млн рублей. Соответствующую информацию разместили на портале госзакупок.

Победителю торгов предстоит облицевать стелу плитами, отремонтировать информационные пилоны с именами погибших, надгробные плиты и клумбы, отшлифовать бетонные и металлоцементные покрытия. Также он должен благоустроить площадку мемориала.

Завершить работы планируется к началу июля 2026 года.