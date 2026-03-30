В калининградском филиале Третьяковки сменится выставка: вместо «Пяти веков» — «Великие учителя»

Источник: Янтарный край

Первая экспозиция филиала Третьяковки, посвященная пяти векам русского искусства, подходит к концу. Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в галерею уже привезли новые произведения.

Следующая выставка получила название «Великие учителя». Она объединит сразу два юбилея: 80-летие Калининградской области и 170-летие Третьяковской галереи.

Впервые в Калининград приехали работы мастеров XX века — картины Юрия Пименова, Константина Коровина, Василия Мешкова, Дмитрия Мочальского, а также скульптуры Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер.

Выставка откроется 9 апреля и продлится до 27 сентября. Билеты уже доступны на сайте музея.