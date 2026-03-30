30 совместных мероприятий проведет Нижний Новгород с Нови Садом в Сербии

Соответствующую дорожную карту о сотрудничестве на ближайшие два года подписали мэры Юрий Шалабаев и Жарко Мичин.

Источник: Нижегородская правда

В рамках партнерских соглашений в городах-побратимах пройдут совместные культурные и спортивные фестивали, образовательные программы и бизнес-форумы. А в будущем между Нижним Новгородом и Белградом запустят прямой авиарейс.

«А флагманом дорожной карты станут Дни Нижнего Новгорода в Нови Саде с участием наших ведущих творческих коллективов, спортсменов, образовательного и бизнес-сообществ. Ждём также Дни Нови Сада в Нижнем Новгороде», — отметил Шалабаев.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Глеб Никитин встретился с представителями армянской и протестантской церквей в Нижнем Новгороде.