30 совместных мероприятий проведет Нижний Новгород с Нови Садом в Сербии

Более 30 совместных мероприятий проведет Нижний Новгород с городом-побратимом Нови Сад в Сербии. Соответствующую дорожную карту о сотрудничестве на ближайшие два года подписали мэры Юрий Шалабаев и Жарко Мичин.
В рамках партнерских соглашений в городах-побратимах пройдут совместные культурные и спортивные фестивали, образовательные программы и бизнес-форумы. А в будущем между Нижним Новгородом и Белградом запустят прямой авиарейс.
«А флагманом дорожной карты станут Дни Нижнего Новгорода в Нови Саде с участием наших ведущих творческих коллективов, спортсменов, образовательного и бизнес-сообществ. Ждём также Дни Нови Сада в Нижнем Новгороде», — отметил Шалабаев.
