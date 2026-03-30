В Иркутской области подвели итоги конкурса «Во славу Отечества»

На конкурс поступило 80 работ от школьников из 20 муниципалитетов.

Итоги регионального конкурса проектных и исследовательских работ «Во славу Отечества» были оглашены в Иркутской области. Состязания были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования.

На конкурс поступило 80 работ от школьников из 20 муниципалитетов Приангарья, а также из Якутии и Новосибирской области. Итоги подвели в пяти номинациях: «Из истории традиций русского воинства», «Русские воины исторические личности», «Судьба человека», «История оружия русского воина» и «История одного дела».

«В Год единства народов России участники конкурса обратились в своих исследованиях и проектах к историческому прошлому своей страны, своей малой Родины и своей семьи — к тем событиям прошлых лет, которые связывают разные поколения и объединяют наш народ. От души благодарю наставников и педагогов, которые поддерживают и развивают в своих учениках этот интерес к нашей истории», — сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.