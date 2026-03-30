Летом 2025 года в Дагестане временно трудоустроили 7,5 тыс. школьников

Специалисты службы занятости Дагестана в 2025 году помогли 7,5 тыс. школьников найти летнюю подработку. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы республики.
Помимо этого, по итогам прошлого года 5,5 тыс. человек были устроены на постоянные места работы. Еще 275 жителей нашли работу за пределами республики, а 76 безработных получили финансовую поддержку на открытие собственного дела. Также 72 человека трудоустроены на предприятия оборонно-промышленного комплекса региона.
В текущем году в Дагестане продолжится реализация нацпроекта «Кадры». Жители региона смогут бесплатно пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование по двум направлениям: «Поддержка оборонно-промышленного комплекса (ОПК)» и «Содействие занятости для жителей республики».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.