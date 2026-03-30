Аграриям Кузбасса возместят затраты на подготовку кадров

Отбор заявок на предоставление субсидии для обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса объявлен в Кузбассе. Такая работа проводится в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Господдержку могут получить сельхозтоваропроизводители, заключившие ученические договоры с работниками и договоры о целевом обучении. Аграрии могут возместить часть средств, затраченных на подготовку своих будущих сотрудников. В этом году планируется компенсировать фактически понесенные затраты по 47 ученическим договорам и 213 договорам на прохождение практики.
«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача: обеспечение кадрами сельскохозяйственной отрасли к 2030 году не менее чем на 90%. Для этого в Кузбассе реализуется система бесшовного аграрного образования: от школы до предприятия», — подчеркнул глава региона Илья Середюк.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.