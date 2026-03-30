Аграриям Кузбасса возместят затраты на подготовку кадров

Господдержку могут получить сельхозтоваропроизводители, заключившие ученические договоры с работниками и договоры о целевом обучении. Аграрии могут возместить часть средств, затраченных на подготовку своих будущих сотрудников. В этом году планируется компенсировать фактически понесенные затраты по 47 ученическим договорам и 213 договорам на прохождение практики.