Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские пенсионеры в дачный сезон смогут ездить на электричках за полцены

Свердловские пенсионеры смогут ездить на электричках за полцены в дачный сезон, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Льгота будет действовать на территории региона с 1 апреля по 31 октября.

Источник: Коммерсантъ

Скидкой 50% на проезд в пригородных поездах смогут воспользоваться граждане, получающие страховые пенсии по старости. Для этого необходимо будет предъявить пенсионное удостоверение, документ, удостоверяющий личность, и подтверждение факта проживания в Свердловской области.

Льготный билет можно будет оформить в пригородной кассе. При посадке на станциях, где нет касс, — в вагоне электрички. В черте Екатеринбурга льготный проезд для пенсионеров будет стоить 22 рубля. Категории граждан и условия получения льготы установлены правительством региона.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области с 1 апреля отменят 12 пригородных маршрутов. В департаменте информационной политики Свердловской области «Ъ-Урал» пояснили, что решение принято в связи с низким пассажиропотоком. На отдельных рейсах наполнение вагонов не превышало 1%.