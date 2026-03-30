Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтеры в Таиланде ищут россиянина, пропавшего в сентябре

БАНГКОК, 30 мар — РИА Новости. Волонтеры в Таиланде разыскивают 22-летнего россиянина Гордея Страута, пропавшего со связи с родными 28 сентября 2025 года, к волонтерам родственники пропавшего обратились в конце марта, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика «Паттайя от А до Я» в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.

По ее словам, пропавшим является 22-летний Гордей Страут, который приехал в Бангкок 4 сентября прошлого года и пропал без вести.

«Последний раз связь с ним была 28 сентября. Уже долгое время не появляется в соцсетях, и его местонахождение неизвестно. Особые приметы: рост 174 сантиметра, носит каре. В правой ключице титановая пластина», — сообщила она агентству.

Гордей — единственный сын у матери, которая и обратилась к волонтерам с просьбой найти его, сообщила Шерстобоева.

«Как сообщила его мама, перед поездкой в Таиланд Гордей некоторое время жил на Бали с друзьями — Семеном и Никитой. Она очень просит всех, кто что-либо знает или видел его, помочь в поисках», — сказала волонтер.