Экс-чиновник из Нижнего Новгорода лишится автомобиля из-за коррупционного скандала

По версии надзорного ведомства, дорогостоящее авто экс-чиновник приобрел, пренебрегая требованиями антикоррупционных законов и правил борьбы с легализацией преступных доходов.
Сергей Егоров осенью 2022 года стал временно исполняющим обязанности первого заместителя главы. В 2025 году его утвердили в должности, однако уже в декабре он оказался под стражей. В суде сейчас слушается дело о получении им 120 тысяч рублей — следствие считает, что эта сумма стала платой за содействие нелегальному бизнесу.
Несколько дней назад стало известно, что уголовное дело в отношении чиновника передано на рассмотрение в суд.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что полиция Нижнего Новгорода задержала трех бизнесменов за хищение 79 млн рублей, выделенных из бюджета на ремонт троллейбусного депо.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.