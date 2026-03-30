Экс-чиновник из Нижнего Новгорода лишится автомобиля из-за коррупционного скандала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта, ФедералПресс. Прокуратура требует изъять у экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова автомобиль за 6,3 млн рублей. Нижегородский районный суд зарегистрировал соответствующий иск надзорного ведомства и возбудил гражданское дело.

По версии надзорного ведомства, дорогостоящее авто экс-чиновник приобрел, пренебрегая требованиями антикоррупционных законов и правил борьбы с легализацией преступных доходов.

Сергей Егоров осенью 2022 года стал временно исполняющим обязанности первого заместителя главы. В 2025 году его утвердили в должности, однако уже в декабре он оказался под стражей. В суде сейчас слушается дело о получении им 120 тысяч рублей — следствие считает, что эта сумма стала платой за содействие нелегальному бизнесу.

Несколько дней назад стало известно, что уголовное дело в отношении чиновника передано на рассмотрение в суд.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что полиция Нижнего Новгорода задержала трех бизнесменов за хищение 79 млн рублей, выделенных из бюджета на ремонт троллейбусного депо.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.