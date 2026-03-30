Экс-чиновник из Нижнего Новгорода лишится автомобиля из-за коррупционного скандала

Сергей Егоров осенью 2022 года стал временно исполняющим обязанности первого заместителя главы. В 2025 году его утвердили в должности, однако уже в декабре он оказался под стражей. В суде сейчас слушается дело о получении им 120 тысяч рублей — следствие считает, что эта сумма стала платой за содействие нелегальному бизнесу.