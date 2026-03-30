В Таганроге продолжают ликвидацию последствий массированной воздушной атаки

Средства на ликвидацию последствий атаки в Таганроге выделят из резервного фонда губернатора.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге продолжают ликвидировать последствия массированной воздушной атаки. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил ситуацию днем 30 марта.

Глава региона еще раз выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и добавил, что будет оказана необходимая помощь.

По информации властей, женщину, пострадавшую от обломков БПЛА, перевели в областной ожоговый центр Ростова-на-Дону. На данный момент состояние пациентки стабильное, средней тяжести. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

На месте происшествия работает оперативный штаб. Проводятся встречи с жителями, людям разъясняют порядок действий, принимаются заявления. Ранее был установлен локальный режим ЧС.

Саперы уже завершили работы, и таганрожцам разрешили вернуться в свои дома. Для жителей поврежденных домов организовали пункты временного размещения.

Также в Таганроге уточнили масштабы ущерба: по последним данным повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и десять автомобилей. В здании школы № 26 уже ведется техническое обследование.

Средства на ликвидацию последствий будут выделены из резервного фонда губернатора.

Добавим, в селе Николаевка Неклиновского района, где после падения обломков БПЛА была повреждена газовая труба, подачу газа полностью восстановили.

