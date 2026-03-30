Колледж или 10-й класс: как девятикласснику выбрать путь после ОГЭ

В первом выпуске программы «Чат с учителем» на Радио РБК обсудили один из главных вопросов для семей с девятиклассниками — что выбрать после ОГЭ: колледж или 10-й класс. В центре разговора оказались не только плюсы и минусы двух образовательных маршрутов, но и причины, по которым все больше школьников уходят в систему СПО. По данным, озвученным в эфире, в прошлом году колледжи и техникумы выбрали 63% выпускников 9-х классов.
Юрист Елена Крылова подчеркивает: поступление в 10−11-й класс — законное право, а не привилегия. Ключевой шаг в случае отказа — подать письменное заявление и запросить письменный ответ, после чего при необходимости обращаться в профильные инстанции или рассматривать перевод в другую школу. Эксперты также отмечают, что выбор в пользу колледжа не всегда связан только с желанием быстрее получить профессию: нередко на решение влияют страх перед ЕГЭ, ограниченные возможности школ и региональные особенности.