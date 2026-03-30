Суд решил взыскать 25 млн рублей с «Нижегородского кремля» за укрепление склона

ГБУ «Нижегородский кремль» обязали выплатить компании «Фрегат» 25 млн рублей за дополнительные работы по укреплению кремлевского склона. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
В декабре 2022 года учреждение заключило с компанией договор на работы между Георгиевской и Зачатьевской башнями кремля. Стоимость контракта составила 117,4 млн рублей. В июле 2024 году подрядчик уведомил госзаказчика об исполнении контракта, указав окончательную стоимость в 131 млн рублей. Повышение цены возникло из-за дополнительного объема работ. Однако заказчик отказался подписывать документы и никак не мотивировал возражения.
В суде компания-подрядчик уточнила, что дополнительные работы выполнялись с ведома учреждения. Эксперты провели оценки и подтвердили доводы истца. В итоге с госзаказчика решили взыскать более 24 млн рублей долга и 920 тысяч рублей пени за период с 16 ноября 2024 по 28 января 2025 года. В окончательную сумму взыскания также вошли пени за каждый дальнейший день просрочки платежа.
