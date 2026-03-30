Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пляжи Анапы откроются с 1 июня

Пляжи Анапы планируют открыть для туристов уже к 1 июня. Об этом заявил вице-премьер.

Пляжи Анапы планируют открыть для туристов уже к 1 июня. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев сетевому изданию «Вести. Ру».

Как ранее сообщалось информагентством, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также анонсировал пляжный сезон на побережье. К летнему сезону готовят восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега».

— Более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования. И я думаю, что все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан, — сообщил вице-премьер.

По словам Савельева, с пляжей Крыма, Севастополя и Анапы вывезли 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

— На сегодняшний день Роспотребнадзор, [глава ведомства] Анна Юрьевна Попова, она со мной рядом — они приняли решение о том, что море соответствует сегодня санитарным требованиям. Это подтверждает и Минприроды, и наша наука, — заверил он.

Напомним, пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края пострадали в результате выброса мазута — устранением последствий экологической катастрофы занимались и специалисты и волонтеры из разных регионов России.

