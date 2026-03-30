В Нижнем Новгороде прошли крупные мастер-классы по лечению колоректального рака

В конце марта Нижний Новгород стал площадкой для объединения российских специалистов, занимающихся лечением пациентов с колоректальным раком. В рамках этого мероприятия в городе собрали ведущих колоректальных хирургов, которые провели два демонстрационных мастер-класса.
Одним из них руководили отечественные эксперты, а параллельно ещё один подобный мастер-класс проводился в КНР — на базе Национального онкологического центра в Пекине. Обе трансляции этих операций привлекли внимание более 600 медиков: около 100 участников присутствовали лично, а около 500 — подключились к просмотру онлайн.
Программа мастер-классов также включала выступления специалистов и профессиональные обсуждения. Врачи изучали самые сложные нюансы хирургического мастерства. Главной целью было не просто удаление поражённых тканей, а минимизация травматичности процедуры и предотвращение возможных осложнений после операции.
«Колоректальный рак сейчас занимает высокие строчки в структуре заболеваемости онкологией, второе — третье места. Несмотря на успехи химиотерапии и лучевой терапии, очень многое зависит операций. Поэтому очень важно показывать хирургам эталон бережной и при этом радикальной операции», — подчеркнула одна из участниц показательного мастер-класса, доцент кафедры хирургии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Инна Тулина.
В министерстве здравоохранения Нижегородской области напомнили, что НИИКО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» является частью проекта «Город здоровья». Он считается одним из ключевых инициативных направлений по развитию медицинских учреждений региона, предложенных губернатором Глебом Никитиным. Этот проект получил поддержку федеральных структур и финансирование на федеральном уровне. В рамках реализации предполагается создание в Нижнем Новгороде современного онкологического центра с современным оснащением, включая ПЭТ-КТ и циклотрон.
Заведующий 1-м отделением абдоминальной онкологии НИИКО, Михаил Терехов, подчеркнул, что постоянное повышение квалификации медиков — не менее важная часть программы «Город здоровья», чем развитие материально-технической базы. Он отметил, что подобные мастер-классы позволяют врачам не только расширить свои знания, но и ознакомиться с современными технологиями в действии. Он считает, что такие мероприятия способствуют повышению качества медицинской помощи для жителей Нижегородской области и развитию всей системы онкологической службы региона.
Напомним, что борьба с онкологическими заболеваниями является важной составляющей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, какие эпидемии грозят людям в будущем и появится ли «зомби-вирус».