Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отключение воды в Центральном районе Волгограда запланировали 30−31 марта 2026 года: список адресов

Отключения воды грозят 30−31 марта четырем улицам в центре Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

Отключения воды в Центральном районе Волгограда запланировали в ночь с 30 на 31 марта 2026 года. Пересохнут краны горячей и холодной воды в домах на четырех улицах с 23.00 понедельника до 6.00 утра вторника. Публикуем список адресов, где не будет воды в ближайшие сутки.

— Временно подача ресурса будет приостановлена для выполнения специалистами подрядной организации работ по врезке вновь проложенного водовода в Центральном районе города Волгограда, — рассказали в «Концессиях водоснабжения».

Отключение воды в Центральном районе Волгограда с 23.00 часов 30 марта до 6.00 часов 31 марта 2026.

ул. Коммунистическая, 26а, 32, 32а, 34.

ул. Гагарина, 16.

ул. Порт-Саида, 17, 18.

ул. Комсомольская, 18.

