Отключение воды в Центральном районе Волгограда запланировали 30−31 марта 2026 года: список адресов

Отключения воды в Центральном районе Волгограда запланировали в ночь с 30 на 31 марта 2026 года. Пересохнут краны горячей и холодной воды в домах на четырех улицах с 23.00 понедельника до 6.00 утра вторника. Публикуем список адресов, где не будет воды в ближайшие сутки.
— Временно подача ресурса будет приостановлена для выполнения специалистами подрядной организации работ по врезке вновь проложенного водовода в Центральном районе города Волгограда, — рассказали в «Концессиях водоснабжения».
Отключение воды в Центральном районе Волгограда с 23.00 часов 30 марта до 6.00 часов 31 марта 2026.
ул. Коммунистическая, 26а, 32, 32а, 34.
ул. Гагарина, 16.
ул. Порт-Саида, 17, 18.
ул. Комсомольская, 18.
