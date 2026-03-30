13 медалей привезли воронежские ориентировщики с юга России

В Геленджике финишировал турнир «Черное море».

Источник: Комсомольская правда

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Черное море» завершились в Геленджике. Воронежскую область представляли учащиеся МБУДО СШ № 18. Наши земляки 13 раз поднимались на пьедестал почета.

В дисциплине «кросс-классика» среди девушек до 17 лет победила Ярослава Уразова. Среди юниоров до 21 года третьим стал Александр Вильденберг. Среди мужчин бронзу завоевал Илья Малыгин.

В дисциплине «кросс-лонг» серебро выиграла Дарья Кудинова (до 21 года). У женщин ТОП-3 замкнула Ирина Ремезова. Среди юношей до 15 лет победил Василий Хованский, вторым стал Максим Кривцов. Малыгин занял третье место среди мужчин.

В дисциплине «кросс-классика» Кудинова (до 21 года) стала третьей. Бронзу завоевал Хованский (до 15 лет). Малыгин и здесь стал третьим у мужчин. В дисциплине «кросс-многодневный» Илья Малыгин стал лучшим, а его брат Максим занял третье место среди юношей до 19 лет.