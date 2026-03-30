Путин присвоил звание Героя Труда главе СП «Донское» Александру Колесниченко

Губернатор Волгоградской области в телефонном разговоре поздравил генерального директора ООО «СП “Донское” Александра Колесниченко с присвоением высокого звания Героя Труда Российской Федерации. Об этом сообщили ИА “Высота 102” в администрации Волгоградской области.
Александр Колесниченко удостоен высокого звания Указом Президента России за особые трудовые заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.
СП «Донское», расположенное в Калачевском районе, является одним из передовых хозяйств не только в Волгоградской области, но и на юге России. В прошлом году на его базе был реализован масштабный инвестиционный проект в сфере АПК. Сегодня СП «Донское» представляет собой огромный комплекс с доильно-молочным блоком, телятниками, ветеринарным отделением, площадками для выгула животных. Производственный процесс полностью компьютеризирован: за состоянием каждой коровы следят многочисленные датчики, а процессы ухода и кормления автоматизированы.
По данным Национального союза производителей молока, объект входит в топ-50 лучших в России в сфере молочного животноводства.
