Путин присвоил звание Героя Труда главе СП «Донское» Александру Колесниченко

СП «Донское», расположенное в Калачевском районе, является одним из передовых хозяйств не только в Волгоградской области, но и на юге России. В прошлом году на его базе был реализован масштабный инвестиционный проект в сфере АПК. Сегодня СП «Донское» представляет собой огромный комплекс с доильно-молочным блоком, телятниками, ветеринарным отделением, площадками для выгула животных. Производственный процесс полностью компьютеризирован: за состоянием каждой коровы следят многочисленные датчики, а процессы ухода и кормления автоматизированы.