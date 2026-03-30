Адвокат сказала, нужно ли белорусам снимать рюкзаки в общественном транспорте

Адвокат, заведующий юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, нужно ли белорусам снимать рюкзаки в общественном транспорте.. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
Белорусы сообщили, что в момент проезда в транспорте с рюкзаком на плечах, было сделано замечание от пассажиров, чтобы его снять. У специалиста спросили: является ли законным подобное требование.
Виктория Романчикова ответила утвердительно. Кроме того, она пояснила, что, согласно пункту 254 Правил автомобильных перевозок пассажиров, которые были утверждены постановлением белорусского правительства, белорусы должны снимать при входе в транспорт наплечные сумки (рюкзаки) со спины и перевозить их в руках.
Адвокат добавила, что подобные требования также действуют и в отношении городского электрического транспорта.
— Таким образом, при проезде в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, трамвае и так далее) рюкзак либо сумка должны сниматься с плеч и находиться в руках у пассажира, — заявила адвокат.
