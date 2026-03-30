Важную деталь доставили для строительства второй нижегородской канатки

Важнейшая составляющая будущего канатной дороги через Оку уже доставлена в Нижний Новгород, о чем проинформировало АО «Урбантех Канатные дороги».
Речь идет об изготовленном из стали оцинкованном канате, который состоит из шести прядей и имеет диаметр 54 мм. Его общий вес составляет более 80 тонн. Отмечается, что данная конструкция обладает высокой стойкостью к растяжению во время эксплуатации. В настоящее время канат размещен на специально оборудованной площадке.
Для справки, воздушная переправа будет пересекать реку Оку, связывая Заречный бульвар с проспектом Гагарина. Протяженность маршрута составит 3 340 метров, а суточная пропускная способность достигнет 30,5 тысячи человек. Предполагаемая стоимость проекта оценивается в 5,2 миллиарда рублей. Ожидается, что запуск канатной дороги состоится в 2027 году.
Стоит напомнить, что в декабре 2025 года в столицу Приволжья поступили и первые опоры будущей канатной дороги. До момента их монтажа они будут храниться на складе.
